صور الأقمار الصناعية ترصد كارثة في قطاع غزة.. تضرر 80% من مباني الشمال

كشفت صور رصدها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، عن كارثة في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

40 ألفا من مباني قطاع غزة تضررت

وأوضحت تقديرات للأمم المتحدة، أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل العدوان الإسرائيلي، تضررت كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب «سكاي نيوز» فان أحدث التقديرات اعتمدت على صور بتاريخ 26 نوفمبر لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، وذلك بعد فحص محللين صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة.

تضرر 80% من مباني شمال غزة

بينما قد تكون هذه التوقعات أقل بكثير من الحقيقية، نظرًا لأنه قد ترصد الصور مبنى قائم وسقفه سليم بينما تعرض للتدمير من جوانبه.

ورصد التقرير أكثر المناطق تضررا والتي كانت في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع بواقع 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا أو نحو 80% من مجموع المباني.