محافظ الأقصر يتفقد أعمال مشروع محور الشمال (صور)

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال محور اللواء سمير فرج «محور الشمال»، ومشروع إنشاء وتطوير الميدان الواقع قبل دير الأنبا باخوميوس الشايب، يرافقه العميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحسن الشامي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسؤول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

تكلفة تطوير الميدان 2 مليون جنيه

وأوضح العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أن جميع الأعمال المنفذة بالميدان، من حيث التصميم والتنفيذ وكذلك تطوير الجزر المحيطة بالميدان إهداء من إحدى شركات المقاولات، ومن المقرر أن ينفذ الميدان على مساحة قطر 47 مترا، وبتكلفة بلغت 2 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن موقع الميدان يأتي في بداية الطريق للقادم من مطار الأقصر الدولي في اتجاه محور اللواء الدكتور سمير فرج «محور الشمال» بمدينة الزينية.