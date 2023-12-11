مسيرة في الأقصر لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شهدت منطقة الزناقطة بمحافظة الأقصر، تنظيم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات وطنية.

مسيرة تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وقال ممدوح العتماني، أمين مساعد حزب حماة وطن ومنظم المسيرة، إن المسيرة جابت شوارع القرية حتى وصلت إلى لجنة الزناقطة الابتدائية، إذ أدلى المشاركون في المسيرة بأصواتهم داخل اللجنة.

أضاف العتماني، أن أهالي منطقة الزناقطة يحرصون على المشاركة السياسية الإيجابية ووممارسة حقهم الدستوري في اختيار مرشحهم الذي يرتضونه، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية.

استمرار أعمال التصويت في الانتخابات

وفي سياق متصل، تتواصل العملية التصويتية للانتخابات الرئاسية في الأقصر، لليوم الثاني على التوالي، دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية، بحسب ما رصدته غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.