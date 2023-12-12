«جمالات» من الأقصر: شاركت في الانتخابات عشان الصوت أمانة

«جيت أنتخب عشان صوتي أمانة، زي ما قال الشيخ الطيب».. هكذا عللت جمالات هاشم 65 عامًا، حرصها على التواجد مبكرًا منذ فتح باب مقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة منشأة العماري شمال الأقصر، مؤكدة أنّها سمعت الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها أمانة سنسأل عنها أمام الله.

استمرار مسيرة العطاء والتنمية

أضافت «هاشم» في حديثها لـ«لوطن»، أنّها قررت الحضور مبكرًا إلى الجنة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، لأنّها تحرص على استمرار مسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن وضعها تحسن كثيرًا وتتقاضى معاشًا جيدًا، وتنعم بالأمن والاستقرار، وترغب في رد الجميل لبلدها: «أدعو الله أن يوفق الرئيس القادم في النهوض بالبلد والحفاظ عليه، ونحن خلفه وفي ضهره للأمام».

يشار إلى أنّ اللجان الانتخابية بالأقصر، فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لمواعيد الهيئة الوطنية للانتخابات، دون حدوث أي تأخير أو معوقات في عملية الفتح، حسب غرفة عمليات المحافظة، المنعقدة على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

أوضحت غرفة عمليات المحافظة، أن العملية الانتخابية، سارت في اليومين الأول والثاني دون حدوث أي خروقات أو معوقات، أو مشكلات تعكر صفو العملية الانتخابية، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين من كافة فئات المجتمع ومختلف الأعمار.