فرص عمل شاغرة من «الشباب والرياضة».. مرتبات مجزية وتأمين صحي وحوافز

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

برتوكول تعاون مع مبادرة توظيف مصر

وفي إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم.

الوظائف المتاحة بشركة العثيم

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، تؤكد فيه توافر فرص عمل بشركة العثيم لشغل الوظائف والمهن التالية:

1. مدير فرع

2. مدير قسم الأغذية الطازجة

3. مدير قسم الأغذية الجافة

4. موظف FMC

5. مشرف كاشير

6. كاشير.

7. منسق ممرات

8. منسق مجمدات

9. بائع عطارة

10. بائع خضار وفاكهة

11. بائع مخبوزات

12. خباز «إفرنجي»

13. مشرف بقالة

14. بائع بقالة

15. مشرف لحوم

16. بائع لحوم «إفرنجي»

17. سائق فيسبا خاصة

18. سائق رخصة مهنية ثانية

19. مشرف تبريد وتكييف

20. فني تبريد وتكييف

21. موظف نظافة

أماكن العمل:

- القاهرة «مصر الجديدة / قباء / النزهة / الزيتون / عين شمس / حدائق القبة / منشيه البكري / ولي العهد / مؤسسة الزكاة / مدينة نصر / المقطم / التجمع / الفسطاط / المعادي / حلوان».

- الجيزة «الهرم / العمرانية / فيصل / حدائق الأهرام / مدينة الفردوس / المهندسين / الدقي)

- القليوبية «قليوب / القناطر / بنها)

- المنوفية «شبين الكوم)

متطلبات الوظيفة:

• جميع المؤهلات

• الحد الأقصى للسن 40 سنة

• خبرة ودون

المميزات والحقوق:

• راتب مجزي

• ساعات العمل 9 ساعات

• تأمين طبي خاص

• فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/x4E9fHjza9

التقديم باليد على العنوان:

13 ش يوسف ناصية - شارع الرشاد خارجة المطرية امام محطه مترو المطرية - بفرع العثيم.

يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء

لاي استفسار الاتصال على واتس آب: 01000850351 / 01000871754.