عمليات «الشباب والرياضة» ترصد مؤشرات المشاركة في الانتخابات بالسويس

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، برئاسة عادل الشيمي وكيل الوزارة بالمحافظة، سير العملية الانتخابية، فيما جرى حصر مشاركة الشباب ميدانياً في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت صباح اليوم الأحد.

واستعانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في عملية الرصد بشباب مديرية الشباب والرياضة والكيانات الشبابية التابعة للمديرية، لمتابعة أعمال اللجان ميدانيا وحصر أعداد الشباب المشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.

الربط بين غرفة عمليات المديرية والوزارة

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشاب والرياضة بمحافظة السويس، في تصريح خاص، إن الرصد الذي يتم يهدف إلى الربط مع غرفة العمليات الرئيسية داخل ديوان عام الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي وجه بتشكيل غرفه عمليات مركزية داخل مديريات الشباب والرياضة في المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية في السباق الرئاسي، ورصد أي معوقات بمراكز الاقتراع.

واضاف الشيمي أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع تيسيرا على العاملين بالمديرية، لتشجيعهم على التوجه إلى اللجان الانتخابية.