«حملة فريد زهران»: الانتخابات بداية لترسيخ «التعددية» والتنافس الحقيقي

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت زيادة في إقبال الناخبين، بسبب تعدد مرشحين وظهور معارضة منافسة، وخطاب مختلف وجد الكثيرون أنه يعبر عنهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقالت منى الشماخ، المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة تعتبر بداية لترسيخ مبدأ التعددية والتنافس الحقيقي على منصب رئيس الجمهورية، وهو مبدأ رغم وضوحه، إلا أنه يحتاج التأكيد والعمل على ترسيخه، فمنذ نشأة الجمهورية كان نظام الاستفتاء على الرئيس وكانت «نعم» هى الإجابة الدائمة على استمرار الرؤساء، لذا يمكن اعتبار الانتخابات الحالية نقطة تحول.

وتابعت المنسق الإعلامي لحملة فريد زهران: «إذا كنا ننتظر الآن معرفة من سيشغل المركز الثاني في عدد الأصوات فأتمنى أن ننتظر المرة القادمة بنفس الاهتمام اسم من يحظى بالمركز الأول».

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأشارت إلى أن حملة فريد زهران خرجت بعدة مكاسب بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، باعتبارها كانت فرصة للتواصل مع المواطنين وتعريفهم بالحزب ومبادئه وأفكاره وتعريفهم ببرنامجهم ورؤيتهم، وإمكانية حل كثير من الأزمات الحالية، كما كانت فرصة لضم أعضاء جدد واكتشاف كوادر موجودة بالفعل وتوظيفها: «أكدنا وجودنا كرقما مهما في المعادلة السياسية».