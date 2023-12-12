«حملة فريد زهران»: رصدنا زيادة في أعداد المصوتين والتزمنا بكل الضوابط القانونية

قالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة العمليات انعقدت لليوم الثالث على التوالي والأخير، لمتابعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.

وتؤكد الحملة أنها «التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يخص عمليات الدعاية والتصويت والحشد لمرشحنا سواء داخل اللجان أو خارجها، كما تؤكد عدم رصد أي مخالفة من ممثليها في جميع المحافظات على عكس ما رصدناه من حملات بعض المرشحين».

وقد رصدت غرف العمليات الفرعية اليوم، زيادة واضحة للتصويت، خاصة في النصف الثاني من اليوم، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وقد لاحظت اليوم زيادة معدلات التصويت للمرشح فريد زهران بشكل خاص.

وتابع بيان الحملة: «رصدت الحملة اليوم بعض حالات من التصويت الجماعي وزيادة كبيرة في وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص للتأثير على إرادة الناخبين الأمر الذي يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية».

واختتم البيان: «سوف تتابع غرفة العمليات قيام مندوبيها في مختلف اللجان العامة بمتابعة عمليات الحصر وإعلان النتائج، وسوف تعلق عليها في التقرير النهائي، وسوف تصدر الحملة التقرير النهائي عن العملية الانتخابية في وقت لاحق».