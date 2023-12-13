بعد انتشاره في 5 دول أفريقية.. أعراض مرض قاتل حذرت الصحة العالمية من تفشيه

تحذير شديد اللهجة أطلقته منظمة الصحة العالمية خلال الساعات الماضية، بعد تفشي مرض قاتل في 5 دول أفريقية، تسبب في وفاة 20 حالة، والاشتباه في إصابة 1100 آخرين.

كينيا وزامبيا ومالاوي وأوغندا وزيمبابوي، هكذا كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تفشي مرض «الجمرة الخبيثة» في البلدان الخمسة بالقارة السمراء، وسط انتشار فرقًا مشتركة بينهم للمساعدة في الحد من انتشار المرض وتعزيز الاستجابات المنسقة.

ما هي الجمرة الخبيثة المنتشرة في 5 دول أفريقية؟.. «بكتيريا قاتلة»

الجمرة الخبيثة أو «ٲنثراكس» هو مرض ينتج عن بكتيريا تصيب الحيوانات، ويصنف على أنه مرض خطير ونادر وقاتل بدرجة كبيرة، يتكون عن طريق بكتيريا مكونة للأبواغ تسمى عصيات الجمرة الخبيثة، ويكون أكثر عرُضة للإصابة به الماشية والطرائد البرية.

ويمكن أن ينتقل المرض إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة، بينما لا يوجد دليل على أن العدوى يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر مباشرةً، بحسب منظمة الصحة العالمية.

أعراض مرض الجمرة الخبيثة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من تفشيه

وتأتي أبرز أعراض مرض الجمرة الخبيثة على النحو التالي:

- القيء

- تقرحات الجلد

نتوءات مثيرة للحكة

- تقرحات جلدية

وتمثل الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة بين البشر عن طريق الاستنشاق، الطريقة الأكثر فتكًا، والتي ربما تظهر أعراضه بعد عدة أشهر للتعرض لمسبباته، والذي يؤدي إلى مشاكل تنفسية قاتلة.

يمكن علاج مرض الجمرة الخبيثة ببعض المضادات الحيوية، كما أن تلك البكتيريا التي تنتقل أيضا عن طريق الجراثيم كسلاح بيولوجي في وقتٍ سابق.

لم تكن الجمرة الخبيثة هي البكتيريا الوحيدة التي أصابت العالم بالرعب خلال الأيام الماضية، بل أعرب العلماء عن مخاوفهم من انتشار بعض الأوبئة والفيروسات في العالم، آخرها الفيروس الغامض الذي يتسبب في التهاب رئوي حاد بالصين، والذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا.