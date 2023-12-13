حكاية جملة فتحت «أبواب الخير» للفنان فتوح أحمد.. قالها بـ3 طبقات صوتية

عُرف بأدواره الممتعة ووجه البشوش وطيبته، بداية من شخصيته في مسلسل الوتد الذي جرى إنتاجه عام 1996، وحتى مسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي، ومر بظروف صعبة كثيرة خلال مشواره الفني وعلى مستوى حياته الأسرية، إلا أنه مازال يمتع الجماهير حتى في أحاديثه عن حياته الصعبة، هو الفنان فتوح أحمد، الذي حل ضيفًا مع الإعلامية إسعاد يونس في حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة.

الفنان فتوح أحمد يتحدث عن بداياته

فتوح أحمد، تحدث خلال الحلقة عن بداياته الفنية وقصة عبارة كانت سببا في التحاقه في معهد الفنون المسرحية، قائلًا: «التمثيل هو حياتي من وأنا في ابتدائي لحد ما جيت في ثانوي كان بيجيلنا المخرج محمد يوسف شكل فقالي إنت مش هينفع تكمل غير في التمثيل، قولتله إحنا صعايدة مش هينفع فكبرها في دماغي، زرغم تفوقي في الرياضيات والمسرح وأنا في الثانوية والناظر كان بيعفيني من المصروفات، لكن دخلت كلية تجارة، والتمثيل في دماغي».

لم ينس الفنان فتوح أحمد حلمه بالتمثيل رغم التحاقه في كلية التجارة مع الفنان صلاح عبدالله، فالتحق في معهد كلية التجارة جامعة القاهرة، وفق حديثه: «وإحنا في جامعة صلاح عبدالله الفنان والمخرج الخطير كان بيخرجلنا مسرحيات، وجمال بخيت كان بينشر شغلنا في الجورنال، المهم جيت أقدم في المعهد، أنا وصلاح عبدالله فاترفضنا لأن وقتها خدوا طلاب جامعة عين شمس وسابوا القاهرة، وقتها اسمنا في الجامعة اتهز بعد ما كنا بنمشي بين الطلاب على إننا نجوم كبار، وجالي إحباط وكنت هسافر الكويت».

تفاصيل التحاق الفنان فتوح أحمد في معهد التمثيل

في العام التالي لرسوبه في معهد الفنون المسرحية، تقدم «أحمد» للامتحان مرة أخرى تمسكا منه بالتحاقه في التمثيل وفقا له: «السنة التانية رحت وكانت اللجنة اللي بتختبرنا فيها كرم مطاوع وشاكر عبد اللطيف وكمال ياسين ومحسنة توفيق، وكانت الأسئلة حول أن أقدم مشهد باللغة العربية وقال لي الأستاذ كمال ياسين تقدر تقول (أليس كذلك) بثلاث طبقات صوت، وبعدين مشيت وأنا معنديش أمل».

بعد انتهاء امتحان معهد الفنون كان الفنان فتوح أحمد يجهز أوراق سفره للخارج وفقا له: «وأنا بجهز ورقي قابلت واحد حبيبى من التلفزيون فبنتكلم عن المعهد فقولته ياعم دول محتاجين وسايط ووزراء علشان ينجحوا الناس، فقالي أنت جبت مين قولتله مجبتش حد، فقالي مبروك أنت نجحت في المعهد فأسرعت نحو المعهد، ووجدت اسمى رقم 17 مكتوب بالقلم الجاف والباقي مكتوب بالآلة الكاتبة، فقلت هياخدوني أعملهم سندوتشات».

كلمة «أليس كذلك»، كانت سبب التحاق الفنان أحمد فتوح بالتمثيل: «الكلمة دي كانت وش السعد، فضلت 4 سنين ممثل أول مسرح وبكالوريوس بدرجة ممتاز، ودخلنا التمثيل أنا وصلاح عبدالله».