فتوح أحمد: الفنان هادي الجيار في حالة مستقرة.. ونطلب الدعاء

قال الفنان فتوح أحمد، إن الفنان هادي الجيار قد أصيب بوعكة صحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه في العناية المركزة، ولا يدري أحدا سبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أنه دائما ما يتخذ الإجراءات الاحترازية بشكل دائم ودوري.

خضع لجراحة في القلب أدى ذلك إلى تفاقم الحالة الصحية

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه أصيب في البداية بدور برد عادي، وبسبب كونه مريض قلب وخضع لجراحة في القلب أدى ذلك إلى تفاقم الحالة الصحية، وحالته حاليا مستقره: «دعواتكم لكل المرضي في مصر وخارج مصر أن الوباء يعدي على خير».

الأطقم الطبية المصرية لها كل الشكر فيما تقوم به لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح أن الأطقم الطبية المصرية لها كل الشكر فيما تقوم به لمواجهة فيروس كورونا المستجد وانتشاره في مصر.

وتأثر الوسط الفني بعد إعلان الفنان هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية، حيث يتواجد داخل مستشفى الهرم، وتم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وقد تمني عدد من نجوم الفن الشفاء العاجل له.

وكانت بداية مشواره الفني في مسرحية مدرسة المشاغبين ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون، حيث أنه حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مع كبار نجوم الفن في المجتمع وكان له تأثير كبير على عدد من الأجيال الفنية المختلفة.