تحليق 18 رحلة بالون طائر تقل 400 سائح بسماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم، تحليق 18 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 400 سائح من مختلف الجنسيات بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سياحة المغامرات

وأوضح الطيب، أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات والتي يعشقها السائحون لما تشبعه فيهم من روح المغامرة والإثارة لأنه يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة بمعنى أنه يقلع من موقع محدد وهو المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت لكنه يهبط في أي مكان مناسب حسب اتجاهات الرياح.

قرب احتفالات الكريسماس

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر إلى أن البالون يشهد رواجا كبيرا خلال هذه الفترة تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مؤكدا أنه من الأنشطة السياحية المميزة التي لا توجد سوى في الأقصر.

المركز الرابع عالميا

وذكر الطيب، أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الرابع عالميا على مستوى الجمهورية لما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية أو مبان عالية تهدد سلامة الطيران.