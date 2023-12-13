رئيس جامعة سوهاج: الشباب مارسوا حقهم الدستوري بديمقراطية في انتخابات الرئاسة

ثمن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشاركة منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الثلاثاء، وهي بمثابة نجاح للوطن الذي يحتفل كل يوم بنجاحات أبنائه الذين ضربوا أروع الصور في تلبية واجبهم الوطني وحسهم العالي بالمسؤولية.

اختيار القائد بحرية

وأكد النعماني، أن ما قام به طلاب جامعة سوهاج على مدار أيام التصويت برهن على أنهم شباب واعي ومسؤول يمارس حقوقه الدستورية بديمقراطية وحرية لاختيار قائد مسيرة الوطن.

نجاح العملية الانتخابية

وشكر قضاة مصر الشامخين لدورهم المهم في نجاح العملية الانتخابية، وتسهيلهم عملية التصويت على الطلاب وسرعة الإدلاء بأصواتهم دون حدوث أي عقبات، وأشاد أيضا بدور الشرطة المصرية في تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطن المصري.