عضو بـ«النواب»: الشعب المصري يسطر ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الشعب ضرب أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن بصورته المشرفة أمام اللجان الانتخابية، وسطر ملحمة وطنية جديدة تعكس وعيهم الوطني.

وأضاف في بيان صحفي أن الانتخابات تعد استكمالا لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية، وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم ويتمناها كل المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتابع عضو مجلس النواب أن الشعب المصري أثبت للعالم أنه شريك أساسي في بناء وطنه الغالي، وكتب نهاية أهل الشر من المغرضين الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن العزيز.

وأشار إلى أن المشاركة الكثافة رسالة واضحة بوحدة الصف المصري، والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة وشفافية ما انعكس على نزول الشعب، خاصة أنها تمت تحت إشراف قضائي كامل، موجها التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بالدولة.