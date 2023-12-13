الصحة العالمية حذرت منها.. كيف تقتل الجمرة الخبيثة البشر؟

بين الفصل والآخر تبدأ مواسم انتشار الأمراض الفيروسية، والبكتيريا، بينها القاتل أو المُعالج بالأمصال والمضادات الحيوية، ومهما ابتعدت آلاف الأميال عن موطن انتشار الفيروسات يدب الخوف في وجدان العالم بمجرد إطلاق تحذير من منظمة الصحة العالمية من انتشار أنواع جديدة، خاصة وإن ارتبطت بالتي قد تصيبك بسبب التلامس، الاستنشاق، أو الاتصال المباشر بالحيوانات وغيرها، لتشكل هذه الأمراض المعدية حالة من الرعب.

الصحة العالمية تحذر من مرض قاتل

ومؤخرًا، حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفشي مرض الجمرة الخبيثة، في عدد من الدول الإفريقية إلا أن الخطر يبقى مُضاعفًا في زامبيا، ويحاول مسؤولو الصحة السيطرة على المرض البكتيري المعدي، بسبب مخاوف تفشيه بالمنطقة كاملة، وفقًا لصحيفة «Forbes».

ماذا فعلت الجمرة الخبيثة؟

وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 5 دول في شرق أفريقيا وجنوبها تفشى فيها مرض الجمرة الخبيثة البكتيري، إذ وصلت حالات التشابه إلى 1100 حالة من بينها 37 حالة مؤكدة و20 حالة في كينيا، وملاوي، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.

وعلى الفور بدأ البحث عن الجمرة الخبيثة، وطرق علاجها، وأعراضها.

ما هي الجمرة الخبيثة؟

«هل الجمرة الخبيثة مرض معدي؟».. هذا السؤال أكثر ما يدور في أذهان الأمهات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن من الأمراض الفيروسية المعدية والمنتشرة، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الجمرة الخبيثة تعد مرضًا نادرًا خطيرًا وقاتلًا يحدث بسبب البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في التربة بجميع أنحاء العالم، إذ يصيب التربة والأنعام والماشية والحيوانات، وينتقل للبشر حال ملامستهم مع المصاب أو استهلاك منتجاتهم، أو الاتصال بجسم ملوث.

كيف تظهر الجمرة الخبيثة على الإنسان؟

عادًة ما تسبب الجمرة الخبيثة حدوث آفات جلدية سوداء.

أعراض الجمرة الخبيثة؟

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن أعراض الجمرة الخبيثة تعتمد على نوعها، كالتالي:

الجمرة الخبيثة الجلدية

هي الأكثر شيوعا والأقل خطورة، إذ تتم الإصابة عن طريق قطع في الجلد، فيبدأ المرض على شكل نتوء مرتفع على الجلد قبل أن يتحول إلى قرح سوداء غير مؤلمة، وتكون أعراضها كالتالي:

- الصداع

- آلام في العضلات

- الحمى

- القيء

الجمرة الخبيثة المعوية

وتتطور عند تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا، وهي تشبه أعراض التسمم الغذائي، على النحو التالي:

- آلام شديدة في البطن

- قيئا من الدم

- إسهال شديد

الجمرة الخبيثة الرئوية

تعد النسخة الأكثر خطورة وتظهر في البداية بأعراض تتشابه اعراض نزلات البرد، لكنها يمكن أن تتطور بسرعة إلى صعوبات شديدة في التنفس.

كيف تنتقل الجمرة الخبيثة؟

تنتقل الجمرة الخبيثة خلال الاستنشاق للجراثيم وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

خطورة الجمرة الخبيثة.. هل تؤدي للموت؟

هل يموت الأشخاص المصابون بالجمرة الخبيثة؟ ربما هو السؤال الأبرز فعادًة ما يتم حجز المصابون بالمستشفى مهما اختفلت خطورة الأعراض، التي تتم على النحو التالي:

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تستجيب الجمرة الخبيثة للمضادات الحيوية، إذا بدأ العلاج بعد الإصابة مباشرة، يموت حوالي 20% من المصابين، وإذا تأخر العلاج، يموت أكثر من نصف المرضى.