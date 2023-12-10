«الصحة العالمية» تعتمد قرارا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة كتب: مريم جاد 07:17 م | الأحد 10 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت منظمة الصحة العالمية في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» باعتمادها قرارا يدعو لإرسال مساعدات فورية لغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حرب غزة.. إعلام جديد وآليات قديمة «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ17700 شهيد عاجل.. أجهزوا على الجنود من المسافة صفر.. تفاصيل معارك الفصائل الفلسطينية في غزة مع دخول العدوان يومه الـ65..مظاهرة في الرباط لدعم غزة والتنديد بجرائم الاحتلال «القاهرة الإخبارية»: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تشمل كافة المناطق في قطاع غزة علامة تجارية شهيرة تروج لمنتجاتها بأكفان شهداء غزة.. دعوة جديدة للمقاطعة عاجل.. إسرائيل تعاني بسبب حرب غزة.. 300 ألف مواطن يطالبون بإعانات البطالة غزة منظمة الصحة العالمية فلسطين القاهرة الإخبارية بقلم مريم جاد