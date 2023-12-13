«تجارية بورسعيد» تطرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو

بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في طرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك أمام مقر الغرفة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

توفير السلع الغذائية

وأشار رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في المبادرة يأتي استمرارا للدور الذي تلعبه الغرفة بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

2 كيلو لكل مواطن

وأكد «سعدة»، أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو، يوم الخميس الماضي، وبداية من أول أمس الاثنين يتم طرح 2 طن سكر يوميا، مع السماح للمواطن بالحصول على 2 كيس سكر فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر.