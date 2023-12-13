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قرار حكومي بإنشاء كلية هندسة في جامعة الوادي الجديد

كتب:

أسماء زايد
01:12 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية هندسة في جامعة الوادي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.

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