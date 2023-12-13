محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مع المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية حال تجدد سقوط أمطار.

رفع حالة الاستعداد القصوى بالمدن الساحلية

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الساحلية بالمحافظة، للتأهب حال سقوط أمطار، خاصة أنها تشهد غزارة في الأمطار كونها واقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط بالمحافظة.

رفع المخلفات من الشوارع

كما كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة رفع المخلفات من الشوارع، ومتابعة عمليات التجميل والنظافة العامة بقرى ومراكز الإقليم، لافتا إلى ضرورة العمل على مدار الساعة بما يقدم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى ربوع المحافظة، وتيسير الحركة المرورية بالمدن.

وأشار محافظ الإقليم إلى التحرك الفاعل من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية بالمدن والمراكز، حال تجدد الأمطار والتواصل مع غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة.