رفع مياه الأمطار من شوارع سيدي سالم والبرلس ومصيف بلطيم بكفر الشيخ

شهدت مدن سيدي سالم وبرج البرلس ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بالمحافظة اليوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع مياه الأمطار من بلطيم

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.

سحب مياه الأمطار من سيدي سالم

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء البرلس

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة، ومن الطريق الدولي الساحلي، كما تابع أعمال النظافة، ورفع كفاءة صفايات الأمطار.

تشكيل غرف عمليات بديوان محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.