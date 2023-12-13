نتائج الفرز الأولية في اللجنة العامة بمحافظة كفر الشيخ.. 210 آلاف صوت للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة 5 ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن إجمالي اللجان الفرعية التابعة لللجنة العامة 64 لجنة، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين بها 312 ألفا و241 ناخبا،، وعدد الحضور 224 ألفا و180 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 222 ألفا و72 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2108 ناخبين

وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الأربعة جاءت كما يلي:-

عبد الفتاح السيسي: 210 آلاف و243 صوتا

فريد زهران: 5 آلاف و412 صوتا

عبد السند يمامة: ألف و63 صوتا

حازم عمر: 5 آلاف و213 صوتا

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.