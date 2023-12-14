رسالة خفية وورطة.. سر غمزة المُحكمة الأمريكية بينسو للاعب اتحاد جدة

في كرة القدم دائمًا قرارات الحكام تكون الأكثر جدلًا، لكن في لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، خطفت مُحكمة اللقاء الأمريكية توري بينسو، الأنظار نحوها، ليس بسبب قراراتها لكن بحركة بسيطة لم تتخط 3 ثوان، لكنها أصبحت حديث الساعة بعد نهاية المباراة.

سر «غمزة» المحكمة الأمريكية للاعب اتحاد جدة

غمزة بالعين لكورنادو لاعب الاتحاد، كانت سببًا في جعل الأمريكية بينسو، حديث الساعة وبطلة المشهد، في ليلة انتصار اتحاد جدة على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة، ليضرب النمور بالانتصار موعدًا مع الأهلي، في ربع نهائي البطولة العالمية، ورغم كونه حدثًا استثنائيا في الوطن العربي، أن تدير امرأة اللقاء، لكن شخصية بينسو القوية كانت قادرة على سحب البساط من تحت النمور.

حصلت المحكمة الأمريكية بينسو على إشادة واسعة من قبل الجميع؛ بعد الأداء الاستثنائي الذي ظهرت وأدارت به مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة، في انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2024.

«شخصية قوية وأثبتت أن المباريات لا تدار بالكروت فقط».. هكذا أشاد الخبير التحكيمي الدولي سمير عثمان، بالأداء الذي ظهرت به الحكمة الأمريكية بينسو خلال لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في إشارة إلى أنها فرضت شخصيتها بقوة، ونجحت في الحصول على احترام الجميع سواء لاعبين أو جماهير، وأثبتت أن المباريات لا تدار بالكروت فقط.

وعن سبب الغمزة التي جعلتها الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، يقول الناقد الرياضي محمد الزايدي عبر تصريحات لقناة الرياضية السعودية، أنها اعتمدت تلك الحركة من أجل توصيل رسالة إلى كورنادو لاعب الاتحاد، بأنه يرغب في الحصول على خطأ لصالحه بغير حق، لذلك يستخدم بعض الحيل والأساليب، بينما أرادت أن توصل له رسالة بأنها كشفته ولن تمنحه أي خطأ أو لفريقه.