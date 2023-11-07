قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والنور السعودي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

يستعد جمهور النادي الأهلي والمتابعون لمسيرة فريق كرة اليد بالنادي، لمتابعة أولى لقاءات اليوم في أولى مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2023»، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع فقط، حيث تنتهي فى 12 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والنور السعودي بكأس العالم للأندية

تنطلق فى تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة والـ4 عصرا بتوقيت مكة، لقاء الأهلي والنور السعودي بكأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من المنافسة.

قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والنور السعودي بكأس العالم للأندية اليوم

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، البطولة وذلك عبر ترددتها المفتوحة، نظرا لحصولها على حقوق البث بطولة كأس العالم لكرة اليد (سوبر جلوب 2023) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة SSC السعودية

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قنوات أجنبية مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والنور السعودي في كأس العالم للأندية

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقع «يوتيوب»

قناة tvt. تردد 11900 H 27500.

قناة rai 1. تردد 10992 V 27500.

قناة ZDF. تردد 11632 H 22000.

قناة TF1. تردد 11376 V 22000.

قناة TRT1. تردد 11054 H 30000

يذكر أن هذه هي المشاركة الرابعة لنادي الأهلي فى منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب، بعد فوزه في نهائي السوبر الإفريقي علي نادي الزمالك، وهى ايضا تعتبرالمرة الثالثة على التوالي التى يشارك فيها الأهلي، وكانت أول مشاركة له في منافسات في نسخة 2007.