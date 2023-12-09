«فرصة العمر».. فيفا يقرب الأهلي من الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

فتحت ظروف خاصة الباب أمام النادي الأهلي لكتابة التاريخ بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخه، بحال تخطيه عقبة الفائز من مواجهة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتأتي فرصة العمر للنادي الأهلي، في ظل احتمالية تعرض فريق فلومنينسي بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية، لخطر الاستبعاد من المشاركة في البطولة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتبدأ القصة بصدور قرار وحكم قضائي من محكمة في ولاية ريو دي جانيرو، خلال الساعات الماضية، بعزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز، من منصبه، على خلفية مخالفات في الإجراءات التي أدت لانتخاب رودريجيز، العام الماضي، وهو ما خلق حالة تحرك سريع من «فيفا» بشأن ما اعتبره تدخل حكومي في شئون اتحاد كرة تابع له ودعاه ذلك إلى إرسال خطاب للاتحاد البرازيلي يطلب منه تفسيرًا لما يحدث وإلا سيكون مضطرًا للتدخل بشكل مباشر.

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