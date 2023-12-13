«الصحفيين» تنظم وقفة احتجاجية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

نظمت نقابة الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية، نددت فيها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بالتصدي لمخطط التهجير، تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

شارك في الوقفة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادات نقابية، وأطلق المشاركون هتافات من بينها:

«غزة غزة رمز العزة.. بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل و فلسطين عربية.. ويا مقاومة يا شعبية إوعي تسيبي البندقية، سامع أم شهيد بتنادي مين هيجيب لي حق ولادي.. التحرير بالسلاح مش بمفاوضة مع السفاح».

دعوة لساعة احتجاجية

ودعت نقابة الصحفيين لساعة احتجاجية اليوم بالنقابة ومقرات الصحف ووسائل الإعلام المصرية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لمخطط التهجير تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر) من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا في كل الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، ونقابة الصحفيين للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان رفضنا للفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية فى حق الشعب الفلسطيني.

ويحمل المشاركون في الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، ويطالبون بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر نحو 87 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.