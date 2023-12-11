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نقابة الصحفيين تعلن مواعيد انعقاد لجنة القيد للمؤجلين والنقل لجدول المشتغلين

كتب:

سهيلة هاني
02:58 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، أنَّ لجنة القيد قررت انعقاد جلسة القيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الصحف التي لم تستنفذ أعداد المتقدمين خلال 2023 وفقًا للائحة القيد، وذلك يوم السبت 30 ديسمبر2023، في تمام الساعة 4 مساءا.

وأعلنت لجنة النقل لجدول المشتغلين، انعقاد جلسة النقل لجدول المشتغلين الساعة 4 مساءا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، والأربعاء الموافق 27 ديسمبر، ويوم الخميس 28 ديسمبر، وذلك وفقًا للأسماء التي ستعلن لاحقًا.

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بقلم سهيلة هاني