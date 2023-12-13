ضبط 4 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان 

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية، 4 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان، بناء على تكليفات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، على محطات الوقود والمخابز والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، جرى شن حملة تموينية من قطاع الجنوب، برئاسة عاطف عراقي، بالاشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة مصطفى عبد القادر، مدير الإدارة، بالتفتيش على عدد من المصانع والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

ضبط 40 شيكارة صودا كاوية

وجرى تحرير محضر رقم 4922 جنح العاشر، ضد «س. م.ع»، صاحب مصنع بالعاشر، لضبط 40 شيكارة صودا كاوية زنة الواحدة 25 كجم، بإجمالي وزن طن صودا كاوية مجهولة المصدر، وكذلك محضر رقم 4923 جنح العاشر، ضد «ز. ز. ك»، صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالعاشر، لضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر.

كما جرى تحرير محضر رقم 4924 جنح العاشر، ضد «ش. م. م»، صاحب محل بقالة بالعاشر، لضبط طن أرز مجهول المصدر، وفتشت الحملة على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، ولعدم نظافة أدوات العجين.