ضبط منفذ بيع مواد غذائية يعرض سلعا ناقصة الوزن ومنتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها التموينية المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حملة تموينية في البحيرة

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط منفذ بيع مواد غذائية قام بعرض عدد 281 زجاجة زيت ناقص الوزن عما هو مدون عليه بمقدار من 50 إلى 100 جرام في الزجاجة الواحدة، و16 زجاجة منتهية الصلاحية و ناقصة الوزن أيضاً مما يعد غشا لجمهور المتسهلكين.

تحرير محاضر تموينية في البحيرة

كما جرى المرور على 18 محلا وسوبر ماركت ومطعما وجرى ضبط عدد 10 محلات سوبر ماركت ودواجن ومطاعم لعدم الإعلان عن الأسعار، إذ جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع و المعروضات و مطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس و لردع المخالفين