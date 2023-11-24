ضبط 31 طن مواد غذائية و41 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية في الغربية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الغربية، من ضبط 31 طن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، و41 ألف عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار ضبط السلع الغذائية الفاسدة.

وقالت المهندسة حنان عامر، مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، إنّ حملة مكبرة نفذها الفرع وفقًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الاسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

22 ألف كيلو ملح طعام منتهي الصلاحية

وأشارت إلى أنّ الحملة أسفرت عن ضبط 22 ألف كيلو جرام، ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1966 وذلك داخل مكان يعبئه في أكياس بتاريخ إنتاج جديد وبيعة للمواطنين، وضبط 40 ألف عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2000 كيلو طحينة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 600 كيلو عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، 1000 كيلو عجوة وشطة وزيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 3000 كيلو زبيب منتهي الصلاحية، و24 ألف كيلو تمور وسوداني منتهية الصلاحية، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

الوعي والثقافة بسلامة الغذاء

وأشارت مدير عام فرع الغربية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أنّ المهمة الأساسية للهيئة، هي الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها في أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.