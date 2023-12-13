«معلومات الوزراء»: مصر تقود التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات بيئية واقتصادية كبيرة، من بينها تغير المناخ وارتفاع أسعار الطاقة، وفي هذا السياق، تبرز الطاقة المتجددة كحل مستدام لهذه التحديات.

وأكد المركز، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط؛ فقد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من المبادرات والإجراءات لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.

مصر تقود التحول إلى الطاقة المتجددة

وأكد المركز على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مصر تقود التحول إلى الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

وأبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كالتالي:

- 410 مليار جنيه جرى تخصيصها لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.

- 4.4 مليارات دولار حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر.

- %25 حصة مصر المتوقعة من إجمالي الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2027.

- %65 نسبة زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.

- %5: %8 حصة مصر في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040.

- 40 مليون طن حجم تقليل انبعاثات الكربون سنويا بحلول عام 2040.

- 450 مليون دولار استثمارات أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر.

- 84 مليار دولار قيمة 9 اتفاقيات جرى توقيعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر.