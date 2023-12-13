المصرف المتحد يشارك في تحالف بنكي لتمويل مشروع لتطوير المواني المصرية

وقع المصرف المتحد، أمس، ضمن تحالف مصرفي كبير ضم 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركه بنك الكويت الوطني مصر، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بلغت قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح أحد أهم شركات المقاولات المتخصصة في تطوير المواني، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير المواني المصرية وبحضور كبار قيادات وزارة النقل لمراسم التوقيع.

أهمية مشاركة المصرف في هذا التمويل

وفي هذا الشأن، صرح أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان مشاركه المصرف في هذا التمويل تأتي من إيمانه التام بأن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للمواني في المنطقة، مشيدًا بدور الشركة الممولة في تطوير المواني المصرية لما لها من دور كبير في دفع عجله الاقتصاد القومي.

المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط النقل

وأضاف «القاضي» أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والمواني والخدمات اللوجستية بجميع فئاته فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.

وأشاد القاضي بالتمويل المشترك الذي قاده البنك المصري لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.

من جانبها، أشادت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، بحرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات لما يمثله من اضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير المواني وتعزيز لروية مصر 2030 وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات، مؤكدة على قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في إتمامه.

وأبدى البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، سعادته بمشاركه المصرف في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير المواني حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.