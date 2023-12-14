ناسا تكتشف بحيرة عمرها 4 مليارات عام صالحة للسكن على المريخ.. ما القصة؟

بحيرة قديمة عمرها تخطى الـ4 مليارات سنة، اكتشفها علماء بمختبر تابع لوكالة ناسا الفضائية بمعهد كاليفورنيا الأمريكي، كانت تصلح للسكن قديما على كوكب المريخ وفقا لهم، وذلك بعدما اكتشفت نهرا قديما في أكتوبر الماضي.

بحيرة تصلح للحياة على المريخ

ووفق موقع ناسا الرسمي، فإن مركبة ناسا الجوالة Perseverance أكملت مؤخرًا استكشافها لدلتا النهر القديم الذي يحمل دليلاً على وجود بحيرة ملأت فوهة «جيزيرو» منذ مليارات السنين، وقد جمع العالم ذو العجلات الست كين فارلي، حتى الآن ما مجموعه 23 عينة، وكشف في هذه العملية عن التاريخ الجيولوجي لهذه المنطقة من المريخ.

وتحتوي إحدى العينات التي تسمى «خليج ليفروي» على كمية كبيرة من السيليكا دقيقة الحبيبات، وهي مادة معروفة بأنها تحافظ على الحفريات القديمة على الأرض، بينما تحتوي «قمة أوتيس» الأخرى على كمية كبيرة من الفوسفات، والذي غالبًا ما يرتبط بالحياة كما نعرفها، وأم كلتا العينتين غنيتان أيضًا بالكربونات، والتي يمكن أن تحافظ على سجل للظروف البيئية منذ تشكل الصخر.

كين فارلي، عالم مشروع بيرسيفيرانس، قال في اجتماع الخريف للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو: «لقد اخترنا Jezero Crater كموقع للهبوط لأن الصور المدارية أظهرت دلتا - وهو دليل واضح على أن بحيرة كبيرة كانت تملأ الحفرة ذات يوم وكانت تصلح للحياة على المريخ قديما.

«إن البحيرة هي بيئة صالحة للسكن، كما أن صخور الدلتا هي بيئة رائعة لدفن علامات الحياة القديمة كحفريات في السجل الجيولوجي»، وفق العالم، مؤكدا أنه بعد استكشاف شامل، قام بتجميع التاريخ الجيولوجي للحفرة، ورسمنا مرحلة البحيرة والنهر من البداية إلى النهاية.

اكتشاف جديد لعلماء ناسا

تشكلت «جيزيرو» من اصطدام كويكب منذ ما يقرب من 4 مليارات سنة، حيث اكتشف فريق المهمة أن أرضية الحفرة مكونة من صخور نارية تشكلت من الصهارة تحت الأرض أو من النشاط البركاني على السطح، وقد عثروا منذ ذلك الحين على الحجر الرملي والحجر الطيني، ما يشير إلى وصول النهر الأول إلى الحفرة بعد مئات الملايين من السنين.

العالم التابع لوكالة ناسا أكد أنه هبوط المركبة في فبراير 2021، حيث اكتشفت فوق هذه الصخور أحجار طينية غنية بالأملاح، ما يشير إلى وجود بحيرة ضحلة تتعرض للتبخر، ويعتقد الفريق أن البحيرة نمت في النهاية ليصل قطرها إلى 22 ميلاً (35 كيلومترًا) وعمقها 100 قدم (30 مترًا).

ليبي آيفز، إحدى المشاركات في الاستكشاف قالت: «لقد تمكنا من رؤية الخطوط العريضة لهذه الفصول في تاريخ جيزيرو في الصور المدارية، لكن الأمر تطلب الاقتراب من بيرسيفيرانس لفهم الجدول الزمني بالتفصيل بالتنسيق مع كاليفورنيا، التي تدير المهمة، وتبين أن السيليكا دقيقة الحبيبات هي ما تجده غالبًا في موقع كان رمليًا في السابق، إنها نوع البيئة التي يمكن فيها الحفاظ على بقايا الحياة القديمة على الأرض والعثور عليها لاحقًا، وهي دليل على وجود بحيرة كانت صالحة للحياة قديما على المريخ».