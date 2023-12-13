محافظ أسيوط يتابع جاهزية معدات المراكز والأحياء لمجابهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اصطفاف معدات المراكز والأحياء، وشركات المرافق وقطاعات الخدمات في قرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، للاطمئنان على جاهزية المعدات، والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث، تنفيذا لخطة المحافظة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء.

إجراء التجارب العلمية

وتفقد محافظ أسيوط المعدات المشاركة في الاصطفاف، وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات، كما شاهد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات الإسعاف، واطمأن على تدريب العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت.

شفط مياه الأمطار

وأوضح المحافظ، أنه تم إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة، منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5.5 مليون جنيه ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس.