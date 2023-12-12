محافظ أسيوط: فتح جميع اللجان في ثالث أيام انتخابات الرئاسية دون مشكلات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم فتح جميع اللجان الإنتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، واستقبلت اللجان الناخبين في 457 لجنة فرعية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين على أن تغلق أبوابها في التاسعة مساءاً في اليوم الأخير للعرس الديمقراطي، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام ، 4 مرشحين.

غرفة عمليات

وتابع محافظ أسيوط من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، سير عملية فتح اللجان وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتأكد من فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للانتخابات.

وترأس السكرتير العام اللواء علاء بدران غرفة العمليات المركزية بمركز السيطرة، وتابع مع رؤساء المراكز والأحياء فتح اللجان دون أي معوقات أو شكاوى، وبدء استقبال الناخبين بجميع اللجان وسط إقبال كبير.

بدء عمليات التصويت

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة تمامًا بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين، وسط تواجد أمني لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحًا إنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة عمليات التصويت مؤكدًا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، والمتابعة المستمرة لعملية التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والتي تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثالث لعمليات التصويت.