وزيرة الثقافة تُقدم العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها
كتب:
إلهام الكردوسي
03:19 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الدكتورة إيناس عبد الدايم والمهندس مدحت شليق
قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، في رحيل زوجها المهندس مدحت شليق، الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض.
وقالت وزيرة الثقافة: «نُشاطر الدكتورة إيناس عبد الدايم، الأحزان في رحيل زوجها، ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».
وفاة زوج إيناس عبد الدايم
وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وفاة زوجها المهندس مدحت شليق أمس، وقالت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفى إلى رحمة الله زوجي المهندس مدحت شليق، نسألكم الدعاء».