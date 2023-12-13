وزيرة الثقافة‏ تُقدم العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واجب العزاء ‏للدكتورة ‏إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، في رحيل ‏زوجها ‏المهندس ‏مدحت شليق، الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة: «نُشاطر الدكتورة إيناس عبد ‏الدايم، ‏الأحزان في رحيل زوجها، ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر ‏والسلوان».‏

وفاة زوج إيناس عبد الدايم

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وفاة زوجها المهندس مدحت شليق أمس، وقالت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفى إلى رحمة الله زوجي المهندس مدحت شليق، نسألكم الدعاء».