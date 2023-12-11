رئيس الثقافة الإسلامية بالأزهر: المرأة المصرية تشارك في بناء الوطن عبر التاريخ

قال الدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن المرأة المصرية بنت النيل، وفيها عذوبة مياؤه، لافتا إلى أن المرأة المصرية تقدمت الصفوف في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

تصدر المرأة المصرية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «المراة المصرية كانت فى المبادرة في الفكر والرأي الحسن، دورها عظيم خاصة فى المواقف الصعبة، التي تحتاج وقفة للأمة لصناعة تاريخها».

واستكمل: «المشاركة فى بناء الوطن من خلال الاستحقاقات الانتخابية يكشف مدى حضارية الأمم وقوتها».