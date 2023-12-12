أكاديمية الفنون تنعى مدحت شليق زوج وزيرة الثقافة السابقة

نعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، الذي توفي منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وفاة زوج إيناس عبد الدايم

وقالت أكاديمية الفنون في بيان، تتقدم الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون بخالص العزاء، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابق، والأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار لوفاة زوجها مدحت شليق، رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان وتقام صلاه الجنازة غدا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نقابة الفنانين التشكيليين تنعاه

كما نعت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، الراحل قائلة: تتقدم نقابة الفنانين التشكيليين نقيبا ومجلس إدارة بخالص التعازي لـ الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق في وفاة زوجها المهندس مدحت شليق ونسأل الله له الرحمة والقبول وأن يدخله جنات النعيم وأن يلهم الأسرة وذويه الصبر والسلوان.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، عقد أعلنت وفاة زوجها المهندس مدحت شليق بعد صراع مع المرض، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن صلاة الجنازة تقام بعد ظهر غد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.