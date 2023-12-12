وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم.. الجنازة غدا

أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، بعد صراع مع المرض.

نقابة المهن السينمائية تنعى زوج إيناس عبدالدايم

ونعت «المهن السينمائية» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، زوج وزيرة الثقافة السابقة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الذي رحل إلى جوار ربه اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت النقابة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم.. ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس مدحت شليق، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

موعد صلاة الجنازة على زوج إيناس عبدالدايم

تقام صلاة الجنازة على زوج الدكتورة إيناس عبدالدايم، غدًا الأربعاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.