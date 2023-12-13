وكيل «صحة كفر الشيخ» يوجه بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع مديري إدارات كلٍ من الطب الوقائي «وحدة النفايات، وصحة البيئة»، والطب العلاجي، والعلاج الحر، ومكافحة العدوى، والشؤون القانونية والمدير العام.

مناقشة تركيب جهاز فرم وتعقيم في مستشفى حميات دسوق

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها تركيب جهاز فرم وتعقيم في مستشفى حميات دسوق، وصيانة ورفع كفاءة محرقتي مستشفى حميات بيلا وإبشان القديمة، وصيانة سيارات نقل النفايات.

وكيل الوزارة يوجه بتكثيف حملات المرور على المنشآت الطبية الخاصة

ووجّه وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتكثيف حملات المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وتشديد الرقابة على غرف النفايات، مهيباً بالحضور الاهتمام بموضوع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإعطائه أولوية قصوى للحد من الأخطار المتعلقة بالتخلص غير الآمن من النفايات.