انضمام عميد الكرة الزملكاوية يحيى إمام لمشروع «عاش هنا».. من هو؟

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الكابتن يحيى إمام لاعب الزمالك السابق في مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى تخليد رموز الوطن الذي أسهموا في النهضة الحديثة فكريا وثقافيا ورياضيا وفنيا، وعلق لافتة معدنية على منزله الكائن في 90 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين- الجيزة.

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإن يحيى إمام مولود في 4 يونيو 1919، ولذلك اسماه والده يحيى الحرية، كونه مولود في عام ثورة سعد زغلول.

عائلة إمام الكروية

ويحى إمام هو عميد عائلة من أشهر العائلات الكروية المنتمية لنادي الزمالك؛ فهو حارس مرمى ناد الزمالك؛ و شقيقه حسين إمام اختار مجال التحكيم؛ وابنه حمادة إمام وحفيده حازم امام.

بدأ يحى إمام ممارسة كرة القدم حين كان طالبا في المدرسة الإبراهيمية، استمر في مسيرته بعدما التحق بالكلية الحربية، ومنها انضم لنادي المختلط (الزمالك حاليا) عام 1937 بعد توصية من حيدر باشا رئيس النادي والقائد في الجيش في ذلك الوقت.

وكانت أول مباراة لعبها مع الفريق الأول بين نادى المختلط والنادى الإسماعيلى في مسابقة «الكأس السلطانية»، إحدى أهم المسابقات فى ذلك الوقت.

ويحى إمام تاريخ حافل من المشاركة في البطولات العالمية، أبرزها:

- كان حرس مرمى منتخب مصر الأول في دورة لندن الأوليمبية عام 1948.

- نال لقب أحسن حارس دولي في بطولات كأس الصداقة في اليونان 1949.

- شارك مع المنتخب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت لأول مرة في الإسكندرية عام 1951، والدورة العربية الأولي عام 1953.

- كان حارسا للزمالك في أولى بطولات الدوري التي انطلقت في 22 أكتوبر عام 1948، وحقق مع ناديه العديد من البطولات.

اعتزل يحيي الحرية كرة القدم بعد قيام ثورة يوليو بعام واحد، وتوفي في 9 أبريل عام 1997.