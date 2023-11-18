«التنسيق الحضاري» يحتفي بالعمارة الشعبية في معرض معماري بالهناجر

يستعد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، لتنظيم معرض معماري، بعنوان «العمارة الشعبية» للدكتور عصام صفي الدين، المهندس المعماري، وذلك في مركز الهناجر، يوم 26 نوفمبر الجاري.

معرض «العمارة الشعبية»

وأوضح المهندس محمد أبو سعدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعرض يعرض نماذج متعددة ومتنوعة من العمارة الشعبية في محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى أن مفهوم العمارة الشعبية هي التي بناها الشعب المصري لا المعماريين المتخصصين، وهي تمثل البيئة التي تتواجد بها مثل الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد، وتعكس بيئة المجتمع الذي أنتج هذا النوع من العمارة.

ولفت «أبو سعدة» إلى أن العمارة عموما تمثل هُوية المدن، وبالتالي ثقافة وشخصية هذه الأماكن التي تتميز بالتنوع والثراء، في اتجاه للاحتفاء بهذا التنوع الذي تذخر به مصر في مختلف الأقاليم.

المعرض يستمر لمدة 4 أيام

ويستمر المعرض لمدة 4 أيام، ويختتم يوم 30 نوفمبر، بندوة مهمة للدكتور عصام صفي الدين، والدكتور حاتم الطويل، والمعماري حمدي سطوحي، وتتناول الندوة موضوع العمارة الشعبية، والهوية البصرية للمدن المتنوعة، ومدى تعبيرها عن ثقافة البشر، الناتجة عن علاقة الإنسان بالمكان.