«التنسيق الحضاري» يدرج اسم وردة الجزائرية في مشروع «عاش هنا» بالقاهرة

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنانة وردة الجزائرية في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد الفنانين والمبدعين من مختلف المجالات، والذين أثروا الحياة الثقافية في مصر، وعلق الجهاز لافتة المشروع على منزل الراحلة في عنوانها الكائن في :67 شارع عبد العزيز آل سعود - المنيل - القاهرة.

معلومات عن وردة الجزائرية

ونشر «التنسيق الحضاري» سيرة ذاتية عن الفنانة وردة، تضمنت اللآتي:

- ولدت وردة فتوكي في 22 يونيو 1939، في الحي اللاتيني بباريس لأب جزائري وأم لبنانية وعرفت في سن مبكرة بجمال صوتها.

- قدمت أغنيات لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأسمهان في الإذاعة المصرية الموجهة للعرب في الشمال الإفريقي.

- كان يشرف على تعليمها المغني التونسي الراحل الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا.

- ذهبت إلى بيروت وتعرفت على المنتج والمخرج السينمائي المصري حلمي رفلة الذي منحها أول بطولة سينمائية في الفيلم المصري «ألمظ وعبده الحامولي» 1962.

أعمال وردة الجزائرية

- قدمت وردة عددا من الأغاني في مطلع الستينيات وشاركت في نشيد (وطني الأكبر) الذي لحنه عبد الوهاب

- عادت وردة إلى الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962 وتزوجت واعتزلت الغناء نحو عشر سنوات حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين كي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972

- عادت وردة إلى مصر بعد الطلاق وتزوجت الملحن المصري بليغ حمدي الذي لحن لها عددا من أبرز أغنياتها كما غنت أيضا من ألحان عبد الوهاب ورياض السنباطي و فريد الأطرش ومنير مراد ومحمد الموجي وكمال الطويل وصلاح الشرنوبي الذي لحن لها عددا من الأغنيات في السنوات الأخيرة.

- كما قامت أيضا ببطولة مسلسلين للتلفزيون هما «أوراق الورد» 1979 و«آن الأوان» 2007.، وتوفيت في 17 مايو 2012.