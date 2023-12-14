بالأرقام.. تفاصيل دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود جهاز تنمية المشروعات لدعم «المرأة المصرية»، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا في المجتمع، فهي تٌمثل أكثر من نصف السكان، وتٌشارك في مختلف مجالات الحياة.

جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم المرأة

في هذا الصدد، حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجاحًا كبيرًا في دعم أنشطة تمكين المرأة في الفترة ما بين يوليو 2014 حتى أكتوبر 2023.

- 14,7 مليار جنيه دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية من التمويلات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- 815 ألفا إجمالي عدد المشروعات متناهية الصغر.

- 38 ألفا إجمالي عدد المشروعات الصغيرة.

7.9 مليارات جنيه إجمالي تمويل مشروعات محافظات الوجه القبلي

- 7.9 مليارات جنيه إجمالي تمويل مشروعات محافظات الوجه القبلي المرتبة الأولى من التمويل بين المحافظات.

- 37 ألف سيدة تم تدريبهن على مهارات ريادة الأعمال.

- 2325 سيدة تم تدريبهن على الحرف اليدوية والتراثية.

- 45% نسبة القروض الممنوحة بالنسبة إلى إجمالي قروض الجهاز.

- 1.065.594 فرصة عمل إجمالي عدد فرص العمل المتولدة.