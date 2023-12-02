سوق خيري يضم منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة المنصورة

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، بالتعاون مع مكتبة المنصورة العامة، سوقًا خيريًا بعنوان «ست الستات المصرية»، وذلك داخل نادي النيل بجامعة المنصورة، اليوم السبت 2 ديسمبر.

وأشرفت الدكتورة أمينة شلبي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، على تنظيم السوق، برفقة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضم السوق العديد من المعروضات، منها ديكوباج، وأعمال يدوية، وتابلوهات، وإكسسوارات، وشنط خوص وجلد، ومنتجات طبيعية للبشرة، وكروشيه، ومخبوزات، ورسومات ذاتية، وريزن.

شهد السوق إقبالًا كبيرًا من الزائرين، وأثنوا على جودة ورقى المعروضات.

وتقدمت الدكتورة أمينة شلبي، بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة، وإدارة نادي النيل، لاستضافتهم السوق، وتقديم جميع التسهيلات لمنسقي السوق والعارضات.