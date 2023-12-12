الرئيس السيسي يُصدّق على تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن إصدار القانون رقم 184 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على: «تستبدل عبارة «المواد من (106 إلى 109) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020» بعبارة المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، كما تستبدل عبارة «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد» والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه».