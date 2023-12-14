7 معلومات عن شركة النيل للأدوية بعد تطويرها.. أرباح تصل إلى 53.84 مليون

قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إنّ الدولة المصرية تهتم الفترة الحالية بتطوير شركات إنتاج الأدوية التي من بينها شركة النيل للأدوية، من خلال مواكبة الأسواق العالمية تلك التطوير بغرض جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية 7 معلومات عن شركة النيل للأدوية التي جاءت كما يلي:

تاريخ تأسيس الشركة

- تأسست شركة النيل للأدوية عام 1962.

- تتميز الشركة بوجود أحدث الخطوط الإنتاجية لصناعة الدواء.

- تقوم الشركة بإنتاج مصنع الأشربة وخط إنتاج وتعبئة المحاليل التعويضية.

- كما تتمتع شركة النيل للأدوية بامتلاكها مصنع إنتاج أدوية البيوتكنولوجي «بالهندسة الوراثية».

أرباح شركة النيل للأدوية

- تمتلك خط إنتاج الإنسولين ومصنع المطهرات.

- تركز الشركة الفترة الحالية على إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية.

- بلغت أرباح الشركة العام المالي الحالي 53.84 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه العام المالي الماضي.