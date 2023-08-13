شيماء البرديني: مصر تتجه نحو الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء

قالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنه يجب التفرقة بين الشباب كمرحلة عمرية والشباب في الجامعات، فشباب الجامعات فئة شديدة الخصوصية، كون هذه الفئة تكون بفترة الصبا بالثانوية العامة ويلتحق بالمجتمع الجامعي ويتشكل وعيه، لذا يجب استثمار طاقة الشباب داخل الجامعة والأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها، مشيرة إلى أنّ أسبوع شباب الجامعات طقس سنوي يتميز بربط جامعات الجمهورية، لتبادل المعرفة والأفكار ومشروعات التخرج.

البرديني: التدريبات تصقل مهارات الشباب وتجهزهم لسوق العمل

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّه خلال السنوات الأخيرة أصبح لدينا شباب لديهم خبرة من التدريبات؛ لأنّ التدريبات تصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتجعلهم جاهزين لسوق العمل، مشيرة إلى أنّ الدراسة مهمة لكن المهارات أهم، لذا هناك نحو 22 مركز تدريب بالجامعات تساهم في تخريج خريجين من نوع مختلف لديهم خبرة من الفترة التي قضوها في الجامعة.

البرديني: مصر تسير على طريق الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة

وأكدت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن مصر تسير في طريق الاكتفاء الذاتي بمجالات كثيرة للغاية، ففي مجال صناعة الدواء هناك عدد كبير من الأصناف الدوائية حقق الدولة اكتفاء ذاتيًا بها، موضحة أن مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية، فمصر استعدت لتحقيق هذا عن طريق تجهيز المخازن، وتشغيل الكثير من مصانع الأدوية، كما تُشجّع القطاع الخاص والاستثمار، وتوفير البدائل.

وأشارت إلى أنّ تجربة كورونا رُغم صعوبتها فإنها دفعت العالم لتحويل تعثره في المجال الطبي إلى مركز قوة، فأصبح لدينا بدائل للعديد من الأصناف الدوائية، بجانب تفعيل مراكز الأبحاث.