خالد الجندي عن مصانع إنتاج الإنسولين: لا مستحيل في عهد الرئيس السيسي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جميع المواطنين في حاجة إلى زيادة الوعي، فالوطن والمجتمع قضية وعي، ولابد أن يعي المواطن ما يجرى عمله من إنجازات وتميز، موضحا أن تصنيع وإنتاج مادة الأنسولين في مصر، أحد الإنجازات التي لم تأخذ حقها، فلا مستحيل في عهد الرئيس السيسي.

السكر من أكثر الأمراض إصابة في العالم

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، أن الأنسولين دواء شعبي أو جماهيري ولا يوجد إنسان إلا ويعرف شخص قريب منه مصاب بالسكر، إذ يعد من أكثر الأمراض إصابة في العالم والأرقام مفزعة في الشرق الأوسط.

وأكد أن الأنسولين كان يستخدم كورق ضغط سياسي قبل ذلك وحدثت أزمة في عام 2007 بعدم وجود أي عبوات للأنسولين في مصر، وفق ما نقل عن منشور لأحد العاملين في المجال الطبي.

الأنسولين مسألة حياة أو موت لمريض السكر

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأنسولين مسألة حياة أو موت لمريض السكر «ما فيش بيت إلا وفيه مريض سكري، الآن في بعد نظر للقيادة السياسية، والرئيس السيسي فى عهد مفيش مستحيل، وطريقة الرئيس السيسي يخلص المشروع وأنت تشوفه وهو شغال، وفي عهد السيسي كل حاجة تخلص وتجهز وتشتغل ويقولك اتفضل واستلم والعمل هو اللي بيحقق ده».