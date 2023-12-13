«الصحفيين»: تسليم أرشيف لجنتي المشتغلين وتحت التمرين بدءا من السبت المقبل

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، بدء تسلم أرشيف لجنتي المشتغلين وتحت التمرين ابتداء من السبت المقبل 16 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضحت لجنة القيد، في بيان لها، أنَّه بالنسبة للجنة للمشتغلين يتمّ تسليم الأرشيف الذي يبدأ بعد الحصول على عضوية النقابة في جدول تحت التمرين فقط على أن يتمّ إحضار باقي الأرشيف يوم انعقاد اللجنة.

كانت لجنة القيد قررت انعقاد جلسة القيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الصحف التي لم تستنفذ أعداد المتقدمين خلال 2023، وفقًا للائحة القيد، ويكون ذلك يوم السبت 30 ديسمبر 2023، الساعة 4 مساء.

كما قررت لجنة القيد انعقاد جلسة النقل لجدول المشتغلين الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، والأربعاء 27، يوم الخميس 28، ويكون ذلك وفقا للأسماء التي ستعلن لاحقًا.