محافظ بورسعيد يناقش استعدادات الاحتفال بعيد النصر 

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد 23 ديسمبر «العيد القومي لمحافظة بورسعيد»، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومقاولو المشروعات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وكافة الأحزاب السياسية بالمحافظة والتحالف الوطني ومقاولي المشروعات، وجهاز تعمير سيناء، لجهودهم الكبيرة في المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية، لافتا أن المحافظة خرجت بصورة مشرفة خلال العرس الديمقراطي. 2024

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الاستعدادات الخاصة باحتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد، والتي تشمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية، ومشيرا إلى انه سيتم افتتاح مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء، وافتتاح عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، وأعمال تطوير الممشى السياحي، بالإضافة لافتتاح عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

افتتاح مشروعات متعددة

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وأكد محافظ بورسعيد أن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة، وإقامة العرض الفني بمشاركة عدد من الجهات.

مشروعات خدمية وتنموية

وأكد محافظ بورسعيد فخره بمعدل الإنجازات التي شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، التي جاءت نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك إصرارا على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.